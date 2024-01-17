Богатые страны осудили за недостаточную борьбу с бедностью

Генсек ООН: прогресс в сокращении бедности в некоторых странах пошел вспять

Прогресс в сокращении бедности и голода по всему миру замедлился, а в некоторых странах пошел вспять. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова приводит РИА Новости.

С 2020 года пять богатейших людей мира увеличили состояние вдвое. Их капиталы росли со скоростью 14 миллионов долларов в час, в то время как более половины жителей мира стали беднее. Миру грозит худшая за последние 30 лет пятилетка с точки зрения экономического роста, а недостаточная борьба с бедностью разжигает обиду и гнев, осудил богатые страны Гутерриш.

По словам представителя ООН, за последние годы многие государства оказались в финансовой удавке, а более половины из 75 беднейших стран сталкиваются с долговым кризисом. Тем временем богачи по всему миру преследуют свои интересы, не заботясь об общем будущем и благе, добавил он.

В рамках встречи в Давосе Гутерриш также назвал поэтапный отказ от ископаемого вида топлива неизбежным и выступил за «правильный переход к возобновляемым источникам энергии».

«Позвольте мне ясно дать понять, что отказ от ископаемого топлива очень важен и неизбежен. Давайте надеяться, что это не произойдет слишком поздно», — сказал он.

Ранее Гутерриш заявил, что чем дольше идет конфликт в секторе Газа, тем выше вероятность эскалации ситуации. Он также отметил, что в регионе отсутствуют условия для эффективной доставки гуманитарной помощи, а жестокость, проявленная палестинской радикальной группировкой ХАМАС, не может оправдать коллективное наказание палестинского народа. Нельзя допустить, чтобы конфликт в Газе продолжался, отметил генсек ООН.