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19:44, 17 января 2024Мир

Индия и Иран расширят сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС

TV BRICS: Индия и Иран расширят сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Индия и Иран договорились расширить взаимодействие в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает международная сеть TV BRICS.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что на встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсуждались важность международного транспортного коридора «Север-Юг», а также развитие иранского порта Чабахар.

Стороны также подтвердили готовность наращивать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.

Индия планирует присутствовать в обсуждаемых с Ираном проектах на долгосрочной основе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана провел телефонный разговор со своим коллегой из Пакистана Джалилом Аббасом Джилани. В ходе разговора глава МИД Ирана подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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      Лина Пивоварова
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