Louis Vuitton представил клатч в виде пакета для сэндвичей за 264 тысячи рублей

Французский модный дом Louis Vuitton представил клатч в виде пакета для сэндвичей за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на официальном сайте бренда.

Речь идет об изделии, изготовленном из воловьей кожи. Данный аксессуар, который был впервые выставлен на продажу во временном магазине бренда в Западном Голливуде 4 февраля, оформлен широким внутренним карманом на молнии, синей застежкой и логотипом марки. Стоимость аксессуара составляет 3 тысячи долларов (264 тысячи рублей).

В ноябре Louis Vuitton захотел продать виртуальный миниатюрный чемодан. Журналисты сообщили, что разработанное дизайнером люксового бренда Николя Гескьером NFT-изображение изделия Via Tile Trunk будет представлено за 6 тысяч евро (585 тысяч рублей).