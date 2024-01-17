Мужчина влюбился в женщину почти вдвое старше себя и сделал неожиданное открытие

К писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс обратился 31-летний мужчина, который влюбился в женщину почти вдвое старше себя и удивился ее решению расстаться с ним. Письмо читателя и совет эксперта опубликовал The Sun.

Читатель признался, что несколько месяцев встречался с 55-летней женщиной, которая недавно развелась с мужем. По его словам, роман начался случайно: он присматривал за домом родителей, пока те были в отъезде, а она зашла к ним, чтобы представиться в качестве новой соседки. «Мы сразу нашли общий язык. Поэтому, когда она пригласила меня на чашку чая, я чувствовал себя очень комфортно», — вспоминает мужчина.

Вскоре между ними возникли интимные отношения, продолжил читатель, и они стали видеться постоянно. По его словам, он никогда не задумывался о разнице в возрасте, но неожиданно сделал открытие, что его возлюбленной такая связь не нужна. «Она сказала, что слишком стара для меня, и стала настаивать на том, чтобы я с ней не связывался», — сказал он.

В ответ на письмо Сандерс указала, что отношения между партнерами с большой разницей в возрасте действительно трудные, но необязательно заканчиваются расставанием. Тем не менее, по ее мнению, прежде чем добиваться любви зрелой женщины, надо серьезно подумать о последствиях: например, о том, что она не сможет родить детей или не захочет этого делать.

Кроме того, коуч отметила, что женщина недавно развелась и, вероятно, с самого начала не собиралась вступать в новые отношения, а просто хотела мимолетного романа. «Поговорите с ней и спросите, почему она думает, что возраст является проблемой. Может быть, она просто не хотела никаких обязательств», — предположила Сандерс.

Ранее специалист по отношениям Колин Нолан дала совет одинокому 60-летнему мужчине, который влюбился в более молодую коллегу и не знал как добиться ее внимания. Нолан посоветовала не предпринимать решительных действий, которые могут отпугнуть женщину, но пригласить ее на кофе и оказывать знаки внимания.