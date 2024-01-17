На Ивлееву поступило шесть заявлений в полицию из-за голой вечеринки

Shot: из-за голой вечеринки на Ивлееву поступило шесть заявлений в полицию

На блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву поступило шесть заявлений в полицию от россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Блогершу требуют наказать за противоправные действия. Отмечается, что почти все заявители из Москвы. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за голой вечеринки в московском клубе, и заявила, что не знала об оскорбительном виде ее участников. Она назвала виновным в скандале из-за вечеринки еvent-агентство Departáment, которое занималось организацией мероприятия.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря прошлого года в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов.

Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Также в отношении блогерши налоговая начала проверку.