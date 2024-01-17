Пожар на заводе в Ростовской области потушили

Ростовский губернатор Голубев сообщил о ликвидации пожара на заводе в Шахтах

Пожар на полимерном заводе «Авангард» в городе Шахты Ростовской области потушили. О его ликвидации сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

17 января на предприятии произошел взрыв.

Пожар был локализован на площади 360 квадратных метров и ликвидирован в 12:49 мск, уточнил губернатор.

По последним данным, в результате ЧП на заводе пострадали девять человек. Из них трое получили ожоги, еще пятеро — травмы различной степени тяжести. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.