Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:06, 17 января 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил о скрывающемся за постоянным кашлем серьезном заболевании

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач-иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал о серьезном заболевании, которое скрывается за постоянным кашлем. Его слова передает НСН.

Продеус заявил, что хронический кашель может быть симптомом коклюша. Он предупредил, что это заболевание протекает у детей тяжелее, чем у взрослых, и в некоторых случаях может даже привести к летальному исходу.

Специалист призвал россиян прививаться от коклюша. По его словам, пройти вакцинацию необходимо в том числе и взрослым, которые в последний раз прививались от этой болезни в детстве. «Когда человек становится взрослым и собирается заводить своих детей, желательно, чтобы все члены семьи прошли ревакцинацию для защиты и себя, и ребенка», — подчеркнул он.

Ранее Продеус назвал неочевидный способ избежать проблем с сердцем. Иммунолог сообщил, что употребление перца и перченых продуктов и блюд на 40 процентов снижает риск развития сердечных заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Названы условия для снижения цен на новостройки в России

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России

      Россиянина арестовали по делу о расправе над мужчиной на глазах у ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше