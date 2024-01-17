Врач предупредил о скрывающемся за постоянным кашлем серьезном заболевании

Врач-иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал о серьезном заболевании, которое скрывается за постоянным кашлем. Его слова передает НСН.

Продеус заявил, что хронический кашель может быть симптомом коклюша. Он предупредил, что это заболевание протекает у детей тяжелее, чем у взрослых, и в некоторых случаях может даже привести к летальному исходу.

Специалист призвал россиян прививаться от коклюша. По его словам, пройти вакцинацию необходимо в том числе и взрослым, которые в последний раз прививались от этой болезни в детстве. «Когда человек становится взрослым и собирается заводить своих детей, желательно, чтобы все члены семьи прошли ревакцинацию для защиты и себя, и ребенка», — подчеркнул он.

Ранее Продеус назвал неочевидный способ избежать проблем с сердцем. Иммунолог сообщил, что употребление перца и перченых продуктов и блюд на 40 процентов снижает риск развития сердечных заболеваний.