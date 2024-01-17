На СТС раскрыли судьбу шоу Рогова после назначения ведущим «Модного приговора»

Рогов продолжит вести шоу на СТС после назначения ведущим «Модного приговора»

Известный российский стилист Александр Рогов продолжит вести программы на телеканале СТС после того, как его назначили ведущим «Модного приговора» на Первом канале. Судьбу его шоу после назначения раскрыла пресс-служба СТС, комментарий передает News.ru.

«На СТС продолжат выходить мейковер-шоу Александра Рогова, который выступает не только ведущим, но и креативным продюсером нескольких проектов канала», — рассказали в пресс-службе вещателя.

Отмечается, что сейчас стилист снимает новый сезон проекта «Рогов в городе». Он выйдет на СТС в феврале.

О том, что Рогова назначили новым ведущим «Модного приговора», стало известно во вторник, 16 января. Он победил в результате зрительского голосования. На эту должность также претендовали актер Игорь Верник, стилист Даниил Грачев, ведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

Бывший ведущий программы, историк моды Александр Васильев поддержал назначение Рогова. Он назвал коллегу профессиональным и современным ведущим.