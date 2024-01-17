Российский дипломат заявил о соучастии международных организаций в гибели Лиры
Международные организации, отказывающиеся затрагивать тему американского блогера Гонсало Лиры, фактически являются участниками его гибели на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в интервью РИА Новости.
Буякевич прокомментировал смерть Лиры в украинской тюрьме. Он подчеркнул, что блогер оказался фактически брошен на казнь без внимания США и международных организаций.
«Все те структуры, которые молчат относительно трагического факта, по сути, расписываются в соучастии», — заявил дипломат.
12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти Лиры в украинской тюрьме в результате пыток. По сведениям журналиста, блогер был осужден за критику президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.
14 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти США в гибели блогера. Она выразила уверенность, что американская администрация не могла не знать о ситуации с Лирой.