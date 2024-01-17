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15:50, 17 января 2024Мир

Российский дипломат заявил о соучастии международных организаций в гибели Лиры

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Буякевич: Лира оказался обречен на казнь
Максим Буякевич

Максим Буякевич. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Международные организации, отказывающиеся затрагивать тему американского блогера Гонсало Лиры, фактически являются участниками его гибели на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в интервью РИА Новости.

Буякевич прокомментировал смерть Лиры в украинской тюрьме. Он подчеркнул, что блогер оказался фактически брошен на казнь без внимания США и международных организаций.

«Все те структуры, которые молчат относительно трагического факта, по сути, расписываются в соучастии», — заявил дипломат.

12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти Лиры в украинской тюрьме в результате пыток. По сведениям журналиста, блогер был осужден за критику президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

14 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти США в гибели блогера. Она выразила уверенность, что американская администрация не могла не знать о ситуации с Лирой.

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      Юрий Леонов
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