Российский дипломат заявил о соучастии международных организаций в гибели Лиры

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Буякевич: Лира оказался обречен на казнь

Международные организации, отказывающиеся затрагивать тему американского блогера Гонсало Лиры, фактически являются участниками его гибели на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в интервью РИА Новости.

Буякевич прокомментировал смерть Лиры в украинской тюрьме. Он подчеркнул, что блогер оказался фактически брошен на казнь без внимания США и международных организаций.

«Все те структуры, которые молчат относительно трагического факта, по сути, расписываются в соучастии», — заявил дипломат.

12 января журналист Такер Карлсон заявил о смерти Лиры в украинской тюрьме в результате пыток. По сведениям журналиста, блогер был осужден за критику президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

14 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти США в гибели блогера. Она выразила уверенность, что американская администрация не могла не знать о ситуации с Лирой.