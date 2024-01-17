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12:11, 17 января 2024Спорт

Сборную Израиля допустили до чемпионата мира по хоккею вопреки отстранению

IIHF допустила молодежную сборную Израиля до ЧМ вопреки отстранению

Фото: Ariel Schalit / АР

Международная федерация хоккея (IIHF) допустила сборную Израиля до чемпионата мира (ЧМ) среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

Вопреки введенным ранее санкциям команда Израиля сможет выступить в группе A третьего дивизиона. Турнир пройдет в Софии (Болгария) с 22 по 29 января 2024 года.

12 января IIHF временно отстранила израильские команды от соревнований под своей эгидой. В организации объяснили решение соображениями безопасности.

7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.

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      Дарья Коршунова
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