Corriere Della Sera: гонщик Шумахер может посетить свадьбу дочери Джины-Марии

Семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера захотели вывести на публичное мероприятие. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

По информации источника, бывший спортсмен впервые сможет выйти в свет и посетить свадьбу дочери Джины-Марии. Мероприятие может пройти на вилле на испанской Майорке. Точная дата бракосочетания будет объявлена позднее. Отмечается, что дом будет оборудован всем необходимым для ухода за Шумахером.

27 декабря младший брат экс-гонщика Ральф Шумахер оценил вероятность возвращения к полноценной жизни Михаэля. Он рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.