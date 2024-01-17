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04:58, 17 января 2024Мир

Байден обсудит с Конгрессом помощь Украине и Израилю

Байден 17 января обсудит с лидерами Конгресса США помощь Украине и Израилю
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден 17 января обсудит с лидерами двух палат Конгресса страны свои запросы в области национальной безопасности. Ее слова приводит ТАСС.

Жан-Пьер уточнила, что Байден обсудит с лидерами Конгресса США помощь Украине и Израилю. Однако она не раскрыла подробности и добавила, что в среду Белый дом может распространить дополнительную данные о встрече.

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«Консультации по двухпартийным договоренностям относительно границы, включая выделение средств и политику, все еще продолжаются. Мы считаем, что они движутся в верном направлении», — подчеркнула Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что США нуждаются в двухпартийных договоренностях. По ее словам, власти ведут подобные консультации на уровне Сената.

12 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. У Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу, уточнил он. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

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      Марина Совина
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