Политолог заявил о необходимости Украины пойти на мир

Киевский политолог Золотарев: Запад оставит Украину без тыла

Киевский политолог Андрей Золотарев заявил, что Украине придется пойти на мир на невыгодных для нее условиях. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно», — отметил эксперт.