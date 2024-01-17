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05:30, 17 января 2024Бывший СССР

Политолог заявил о необходимости Украины пойти на мир

Киевский политолог Золотарев: Запад оставит Украину без тыла
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Киевский политолог Андрей Золотарев заявил, что Украине придется пойти на мир на невыгодных для нее условиях. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Для того, чтобы о чем-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24 году просаживается, и очень заметно», — отметил эксперт.

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      Марина Совина
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