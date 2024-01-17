Украина обстреляла российский населенный пункт и оставила его без света

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Репяховка и повредили ЛЭП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Репяховка Краснояружского района Белгородской области и повредили линию электропередачи (ЛЭП). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, из-за обстрела окраины Репяховка осталась без света. Губернатор отметил, что пострадавших при обстреле нет.

«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — сообщил Гладков.

Ранее он сообщал, что ВСУ за вторник, 16 января, выпустили по Белгородской области 38 снарядов, а в самом Белгороде системы противовоздушной обороны перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа.