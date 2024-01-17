Уволенному из-за доноса коту Сергею назвали условие возвращения на работу

Уволенному коту Сергею из Зеленоградска предложили торговать сувенирами

Коту Сергею, которого уволили из-за доноса, назвали условие возвращения на работу: магазину, где он был устроен, предложили сменить ассортимент. Об этом сообщает «Подъем».

Кот по имени Сергей несколько лет встречал покупателей продуктового магазина на Курортном проспекте в Зеленоградске, у него даже было свое «рабочее место». Однако недавно в магазин поступила жалоба от Роспотребнадзора, которую написал некий молодой человек. Сотрудники не исключают, что это могут быть происки конкурентов, а не просто желание выгнать кота на улицу. Однако ведомство вынесло постановление, и кота пришлось уволить.

Роспотребнадзор в комментарии изданию «Подъем» подтвердил, что жалоба на присутствие животного в магазине обоснована. Сохранить кота Сергея магазин сможет лишь в том случае, если сменит ассортимент и начнет торговать чем-то другим вместо продуктов, например сувенирами.

Хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать требования санитарного законодательства. Установлен запрет на содержание в объектах торговли животных и птиц. В нарушение требования работники допустили содержание кота в продовольственном магазине, что вызвало обоснованную жалобу гражданина, в этой связи в адрес ООО "Юринат-Продукт" в качестве профилактической меры направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры. При принятии мер "Юринат-Продукт" следует позаботиться о благополучии прирученного сотрудниками магазина животного. Для сохранения нахождения кота в торговом объекте у хозяйствующего субъекта есть возможность изменения ассортимента реализуемых товаров (например, на торговлю сувенирами или товарами для животных) Представитель Роспотребнадзора по Калининградской области

После жалобы Сергея забрал домой один из сотрудников, у кота все хорошо. Петиция о возвращении кота в магазин собрала более пяти тысяч подписей, в поддержку Сергея даже выступил артист Дмитрий Куклачев, сын легендарного дрессировщика кошек Юрия Куклачева.

Ранее кот Сергей получил предложение о работе от лица кота Франца из Смольного, который служит помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды с весны 2023 года.