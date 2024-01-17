В МИД России обсудили с послом Армении армяно-азербайджанскую нормализацию

Галузин обсудил армяно-азербайджанскую нормализацию с послом Армении

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин обсудил армяно-азербайджанскую нормализацию с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном. Сообщение об этом было опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

В ходе встречи замминистра указал на настоятельную необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по урегулированию отношений двух стран.

«В ходе беседы обстоятельно обсуждена ситуация в процессе армяно-азербайджанской нормализации. С российской стороны акцентирована настоятельная необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по данному направлению на основе комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения со стороны Армении в адрес российских миротворцев попытками подтасовать факты ради снятия ответственности. Она также заявила, что подобные обвинения деструктивны и не соответствуют действительности.