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18:54, 17 января 2024Бывший СССР

В МИД России обсудили с послом Армении армяно-азербайджанскую нормализацию

Галузин обсудил армяно-азербайджанскую нормализацию с послом Армении

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин обсудил армяно-азербайджанскую нормализацию с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном. Сообщение об этом было опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

В ходе встречи замминистра указал на настоятельную необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по урегулированию отношений двух стран.

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«В ходе беседы обстоятельно обсуждена ситуация в процессе армяно-азербайджанской нормализации. С российской стороны акцентирована настоятельная необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по данному направлению на основе комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения со стороны Армении в адрес российских миротворцев попытками подтасовать факты ради снятия ответственности. Она также заявила, что подобные обвинения деструктивны и не соответствуют действительности.

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      Александр Курбатов
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