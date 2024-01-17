В МИД России заявили о самой низкой точке в отношениях с Австралией

МИД: отношения России и Австралии оказались в самой низкой точке

Отношения Москвы и Канберры оказались в самой низкой точке из-за присоединения Австралии к антироссийской кампании, развязанной Западом. Об этом сообщается на сайте МИД России.

17 января замминистра иностранных дел Андрей Руденко встретился с послом Австралии в России Джоном Гирингом для обсуждения двусторонних отношений между странами. «В результате нынешней политики Канберры, присоединившейся к развязанной Западом антироссийской кампании, связи между двумя странами оказались в самой низкой точке», — сказано в заявлении.

Российский дипломат выразил надежду, что правительство Австралии пересмотрит свою позицию, идущую вразрез с задачами строительства процветающего и безопасного Азиатско-Тихоокеанского региона.

В конце декабря МИД России выразил протест Австралии из-за участия ее войск в учениях на Хоккайдо рядом с российскими границами.