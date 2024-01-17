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16:45, 17 января 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал глава Севастополя под видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей градоначальник не сообщил.

В свою очередь Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту, заявил, что движение автотранспорта по объекту временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

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Ранее, 5 января, в Севастополе трижды за день объявляли воздушную тревогу. Первое оповещение прозвучало в 11:18, второе — в 12:36, а третье в 14:57 по московскому времени. Развожаев тогда предупреждал об использовании военными табельных средств маскировки.

В тот же день Минобороны России сообщило об уничтожении над акваторией Черного моря противокорабельной ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины. Как уточнили в ведомстве, с ее помощью Киев попытался нанести удар по объектам на российской территории.

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      Никита Абрамов
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