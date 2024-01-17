Севастопольский губернатор Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!», — написал градоначальник. Каких-либо других подробностей он не привел.

Воздушная тревога в Севастополе продлилась 23 минуты. Сообщение о ее начале губернатор опубликовал в 16:43 по московскому времени. В 17:06 появился пост, уведомляющий о ее отмене.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что воздушные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются ожидаемыми. «Приходилось не раз говорить, что они будут по нам бить тем, что у них под рукой окажется. До тех пор, пока мы им эти руки не поотбиваем», — отметил политик.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.