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17:09, 17 января 2024Россия

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!», — написал градоначальник. Каких-либо других подробностей он не привел.

Воздушная тревога в Севастополе продлилась 23 минуты. Сообщение о ее начале губернатор опубликовал в 16:43 по московскому времени. В 17:06 появился пост, уведомляющий о ее отмене.

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