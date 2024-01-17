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11:48, 17 января 2024Спорт

Вяльбе осудила сбежавших из России в США фехтовальщиков

Елена Вяльбе назвала предателями сбежавших в США фехтовальщиков Бида и Лоханова

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе осудила сбежавших российских фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, а также Константина Лоханова в США. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе назвала спортсменов предателями и дураками. «Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это все ненадолго. Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами», — заявила она.

Ранее стало известно о желании фехтовальщиков получить гражданство США. Сергей Бида и Лоханов намерены отобраться в сборную страны и поехать на Олимпийские игры-2024.

26 декабря 2023 года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его супруга ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА. Саблист Лоханов переехал в США в 2022 году.

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