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17:30, 18 января 2024Россия

Ученый ответил на вопрос об опасности потерянной в России радиоактивной капсулы

Ученый Мясоедов: опасность потерянной капсулы с цезием зависит от концентрации

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Опасность потерянной в Иркутской области радиоактивной капсулы с цезием-137 зависит от уровня его концентрации и активности, сообщил доктор химических наук, профессор, академик РАН Борис Мясоедов. На вопрос о ее потенциальном вреде он ответил в беседе с «Лентой.ру».

«Все зависит от уровня радиоактивности или содержания цезия в этой ампуле. Пока мы не знаем, сколько там, мы об опасности или безопасности говорить не можем», — сказал Мясоедов.

Он также подчеркнул, что сегодня цезий широко используется. В частности, его применяют в сфере медицины, например для обнаружения и лечения раковых заболеваний, в промышленности — при поиске и добыче нефти, для дезактивации и сохранения пищевых продуктов, в том числе и зерновых.

Об инциденте стало известно 17 января. Ученые двигались к Чаяндинскому месторождению из Усть-Кута в поисках нефти с 12 по 13 января, взяв с собой радиационный источник ИГИ-Ц-4-2 для разведки местности. Уточняется, что небольшая капсула размером с мизинец была упакована в специальной защитный короб и находилась в передвижной каротажной станции на базе «КамАЗа». После поездки ученых она пропала.

Ранее к поискам капсулы привлекли специалистов с дозиметрическим оборудованием, а за ее нахождение объявили награду в размере 200 тысяч рублей.

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      Екатерина Смирная
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