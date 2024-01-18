Полковник указал на признак успеха Российской армии в действиях бойцов ВСУ

Полковник Кошкин: рост числа сдающихся в плен бойцов ВСУ говорит об успехе ВС РФ

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин увидел признак успеха кампании Вооруженных сил (ВС) РФ в действиях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Кошкин объяснил, что таковым является рост числа сдающихся в плен украинских военных.

«У нас есть успехи, мы находимся в активной фазе, продвигаемся по всем направлениям, в этом нет никакого сомнения. Краснолиманское тоже весьма важное, и реакцией стало то, что военнослужащие ВСУ довольно активно сдаются в плен. Это, конечно, показатель результата ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения», — объяснил он.

Ранее политолог, военный эксперт Алексей Живов заявил, что число сдающихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло. Специалист объяснил, что это связано с усилением мобилизации на Украине.

«Сейчас все больше бойцов ВСУ сдаются в плен, выбирают жизнь, потому что многие из военнослужащих ВСУ были насильно мобилизованы в армию, и воевать не хотели, не собираются и не умеют. Если им предоставляется возможность сдавать в плен на нормальных, гуманных условиях, то, конечно, они это делают», — сказал эксперт, отметив при этом, что бойцы Вооруженных сил РФ сдаются в плен редко.

До этого военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты ВСУ самовольно оставляют позиции на краснолиманском направлении. Марочко уточнил, что несколько случаев самовольного бегства украинских военных с позиций зарегистрировали под Красным Лиманом. По его словам, солдаты бежали в тыл из-за сложной оперативно-тактической обстановки. Среди других причин Марочко назвал заметное падение боевого потенциала подразделений ВСУ, а также успехи российских военных.

