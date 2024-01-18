Лавров напомнил о возможности разрешить проблемы Приднестровья еще 20 лет назад

Лавров: проблемы Приднестровья могли быть урегулированы еще 20 лет назад

Проблемы Приднестровья могли быть урегулированы еще 20 лет назад, если бы не влияние Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

Он напомнил про 2003 год, когда Россия была посредником в переговорах Кишинева и Тирасполя, и призвал обратиться к «меморандуму Козака» (назван в честь замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака). В тот год, отметил министр иностранных дел, договор согласовали все стороны конфликта, даже была назначена церемония его подписания.

При этом Лавров заявил, что тогдашний президент Молдавии связался с российскими властями и сообщил: «Извините, да, мы все парафировали, но ЕС нам запрещает подписывать. Говорит, что там что-то не отражено так, как хочет Евросоюз».

Тем не менее, это был договор Тирасполя и Кишинева, но никак не ЕС, посетовал Лавров. Таким образом, заключил он, еще 20 лет назад приднестровская проблема могла быть урегулирована.

В конце декабря Молдавия заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС. Уточнялось, что власти не хотят дестабилизации, которая могла бы создать угрозу безопасности стране.

В то же время молдавский премьер Дорин Речан указал на ключевое условие для решения проблемы Приднестровья. По его мнению, сейчас этому региону необходима «демилитаризация», то есть российским войскам надо выйти с территории Приднестровья. Уже после этого станет возможно разрешение нынешней проблемы.

На протяжении многих лет, даже до распада СССР, Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии. В 1992-м, после того, как попытка Кишинева разрешить конфликт силой не увенчалась успехом, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.