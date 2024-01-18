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13:07, 18 января 2024Бывший СССР

Лавров напомнил о возможности разрешить проблемы Приднестровья еще 20 лет назад

Лавров: проблемы Приднестровья могли быть урегулированы еще 20 лет назад

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Проблемы Приднестровья могли быть урегулированы еще 20 лет назад, если бы не влияние Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

Он напомнил про 2003 год, когда Россия была посредником в переговорах Кишинева и Тирасполя, и призвал обратиться к «меморандуму Козака» (назван в честь замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака). В тот год, отметил министр иностранных дел, договор согласовали все стороны конфликта, даже была назначена церемония его подписания.

При этом Лавров заявил, что тогдашний президент Молдавии связался с российскими властями и сообщил: «Извините, да, мы все парафировали, но ЕС нам запрещает подписывать. Говорит, что там что-то не отражено так, как хочет Евросоюз».

Тем не менее, это был договор Тирасполя и Кишинева, но никак не ЕС, посетовал Лавров. Таким образом, заключил он, еще 20 лет назад приднестровская проблема могла быть урегулирована.

В конце декабря Молдавия заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС. Уточнялось, что власти не хотят дестабилизации, которая могла бы создать угрозу безопасности стране.

В то же время молдавский премьер Дорин Речан указал на ключевое условие для решения проблемы Приднестровья. По его мнению, сейчас этому региону необходима «демилитаризация», то есть российским войскам надо выйти с территории Приднестровья. Уже после этого станет возможно разрешение нынешней проблемы.

На протяжении многих лет, даже до распада СССР, Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии. В 1992-м, после того, как попытка Кишинева разрешить конфликт силой не увенчалась успехом, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.

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