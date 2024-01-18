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14:01, 18 января 2024Мир

Лавров призвал Запад вспомнить слова Черчилля про русского медведя

Лавров: Запад должен вспомнить афоризм Черчилля про русского медведя
Уинстон Черчилль

Уинстон Черчилль. Фото: Public Domain / Wikimedia

Запад должен не пугать Россию, а вспомнить афоризм бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля про «русского медведя». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал высказывания западных политиков об угрозе применения ядерного оружия и отметил, что никто их не одергивает за такую риторику в адрес России, а также призвал вспомнить слова Черчилля. Лавров назвал подобные заявления неудачными попытками запугать Россию.

«Нас не надо пугать, многие это знают. Надо Черчилля читать почаще, у него есть афоризм про русского медведя и как с ним надо обходиться», — добавил министр.

Ранее Лавров указал на отсутствие совести у западных политиков в отношении Украины. Он также обратил внимание, что Украина за последние годы приняла ряд законопроектов о запрете русского языка и дискриминации русской культуры.

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      Юрий Леонов
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