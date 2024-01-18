Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 18 января 2024Бывший СССР

Лавров рассказал об ответе Москвы и Минска на самоубийственную логику Запада

Лавров: Москва и Минск плечом к плечу отстоят свои интересы и независимость
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москва и Минск плечом к плечу отстоят свои интересы и независимость. Об ответе на «самоубийственную логику» Запада рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы», — сказал он.

По его словам, в этом нет сомнений. Министр иностранных дел также подчеркнул, что для защиты у России и Белоруссии есть все необходимые средства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад планирует разрубить единство Москвы и Минска. «Слава богу, что мы единство свое сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет», — отметил белорусский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге и Ленинградской области отразили атаку дронов ВСУ. Что известно о последствиях налета?

      У россиян стало больше «свободных денег»

      В России одобрили законопроект о компенсациях за задержку зарплат

      Женщина-вождь из Бразилии помолилась на сессии форума в Давосе и попала на видео

      В Турции из-за строительства метро рухнули два дома

      Лавров рассказал об ответе Москвы и Минска на самоубийственную логику Запада

      В Подмосковье возбудили дело из-за избиения иностранцами участника СВО

      В США пригрозили Киеву санкциями за закон о запрете УПЦ

      Лавров рассказал о методичке ЕС по работе с российскими дипломатами

      Полный отказ от сахара оказался бесполезным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше