Лавров рассказал об ответе Москвы и Минска на самоубийственную логику Запада

Лавров: Москва и Минск плечом к плечу отстоят свои интересы и независимость

Москва и Минск плечом к плечу отстоят свои интересы и независимость. Об ответе на «самоубийственную логику» Запада рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы», — сказал он.

По его словам, в этом нет сомнений. Министр иностранных дел также подчеркнул, что для защиты у России и Белоруссии есть все необходимые средства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад планирует разрубить единство Москвы и Минска. «Слава богу, что мы единство свое сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет», — отметил белорусский лидер.