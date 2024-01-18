Медведев прокомментировал победу в четырехчасовом матче на Australian Open

Медведев поблагодарил болельщиков, досмотревших его матч с Руусувуори на AO

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над финном Эмилем Руусувуори в матче второго круга Australian Open (AO). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В интервью после игры Медведев поблагодарил болельщиков, досмотревших встречу до конца. «Честно, ребят, меня бы здесь уже не было. Если бы я был теннисным болельщиком, то в час ночи я бы сказал: "Окей, пошли домой, посмотрим еще 30 минут, а потом ляжем спать". Спасибо вам, ребята, вы сильные», — поделился он.

Медведев обыграл Руусувуори со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Спортсмены провели на корте более четырех часов и закончили играть в 03:39 по местному времени.

Медведев — третья ракетка мира. В третьем круге 27-летний теннисист сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

