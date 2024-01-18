Названо имя россиянина, выигравшего в лотерею миллиард рублей. Кто он и на что планирует потратить денежный приз?

Миллиард рублей в розыгрыше «Русского лото» выиграл Юрий Семенов из Тюмени

Стало известно имя обладателя миллиарда рублей, разыгранного в новогоднем тираже «Русского лото» 1 января 2024 года. Победителем стал Юрий Семенов из Тюмени, работающий токарем. Счастливчик планирует разделить выигрыш с семьей. По словам жены Юрия, Светланы, денежный приз изменит к лучшему жизнь всех домочадцев.

Победители лотереи никогда не считали себя счастливчиками

Как рассказала жена победителя, работающая логопедом, они с мужем всю жизнь зарабатывали деньги своими силами и не надеялись на везение. Светлана одновременно работала на нескольких работах, а Юрий зарабатывал тяжелым физическим трудом, чтобы прокормить семью с двумя детьми. Россияне женаты уже почти 40 лет. У них двое детей, которые сейчас живут в других городах. Дочь работает неврологом, а сын — стоматологом.

Юрий начал регулярно участвовать в розыгрышах три года назад. Он никогда не тратил большие суммы на лотерейные билеты. В день, когда тюменец купил набор билетов на новогодний розыгрыш, он выиграл пять тысяч рублей в моментальной лотерее. На эти деньги он приобрел тубус с десятью билетами, один из которых принес ему миллиард рублей.

Когда муж вручил мне тубус по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты Светлана Семенова жена Юрия Семенова

Примечательно, что Юрий не обращался в лотерейный центр и не забирал выигрыш в течение двух недель с момента розыгрыша. Все это время его пытались найти, а местные жители даже усомнились в существовании победителя. Однако по прошествии 14 дней мужчина сам обратился в лотерейный центр в Москве.

Победитель рассказал о планах на денежный приз

Первое, что сделают Семеновы, — купят просторное жилье в Тюмени. Часть денег Юрий хочет потратить на путешествие, а также планирует помочь нуждающимся. Кроме того, он собирается приобрести новый автомобиль и порадовать жену украшением с рубином по случаю рубиновой свадьбы.

Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями Светлана Семенова жена Юрия Семенова

Отмечается, что Юрий стал третьим в России лотерейным миллиардером. Он купил билет «Русского лото» 7 декабря в фирменной точке продаж «Столото» в тюменском торговом центре «Дарина». В 1526-м тираже, который состоялся 1 января 2024 года, всего было разыграно 2,8 миллиарда рублей.

Фото: T-Iva / Shutterstock / Fotodom

Юрий сравнил лотерею с рыбалкой

Победитель считает, что лотерея похожа на рыбалку, передает URA.ru со ссылкой на пресс-службу лотерейного бренда «Столото». По мнению тюменского миллиардера, удача может прийти к человеку в самый неожиданный момент.

Помню однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее Юрий Семенов победитель новогоднего розыгрыша «Русского лото»

Каждому, кто мечтает сорвать куш в лотерею, Юрий посоветовал верить в удачу и не расстраиваться из-за проигрышей.