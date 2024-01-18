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06:33, 18 января 2024Экономика

Россиянам объяснили принцип расчета пенсии

Депутат Бессараб: для выхода на пенсию нужно 28,5 ИПК и 15 лет стажа

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Для выхода на пенсию в 2024 году нужно 28,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) и 15 лет стажа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Принцип расчета пенсии она объяснила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее треть опрошенных россиян 1967 года рождения и моложе признались, что не знают, по какому принципу формируется и рассчитывается пенсия.

Сегодня, на 2024-й год, нужно заработать 28,5 ИПК и 15 лет стажа. В 2028 году закончится переходный период, и нужно будет заработать 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа также останется

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Депутат обратила внимание, что для формирования выплат важно работать по трудовому договору и получать зарплату «в белую», так как именно страховые взносы формируют будущую пенсию. Исходя из этого, чем больше страховые взносы — тем больше пенсия.

По словам парламентария, индивидуальные пенсионные коэффициенты зависят от страховых отчислений. «Страховые взносы за нас делает работодатель. Как правило, для среднестатистического работающего страховые взносы составляют 30,2 процента, и они уплачиваются единым тарифом. Они делятся в том числе на обязательное пенсионное страхование, таким образом, формируют пенсию. Чем выше страховой взнос, тем больше ИПК можно заработать, но ограничение составляет 10 в год», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Минимальная страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров сейчас составляет 23 429 рублей, добавила Бессараб. Она пояснила, что индивидуальную высокую пенсию можно заработать только индивидуальным пенсионным обеспечением, то есть индивидуальными страховыми взносами.

Если сложно считать, сколько вы можете заработать, всегда можно открыть личный кабинет Социального фонда РФ, и, используя пенсионный калькулятор, узнать свою будущую пенсию

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

С 1 января 2024 года в России выросли страховые пенсии. Размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличился с 129,5 рубля до 133,1 рубля. Таким образом, размер выплат изменился с 7,9 тысячи рублей до 8,13 тысячи рублей. Также до 19 242 рублей увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

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