Полковник Макгрегор заявил, что Россия сдержанно реагирует на провокации Запада

Соединенным Штатам и их союзникам следует порадоваться, что Россия сдержанно реагирует на их провокации. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он отметил, что Вашингтон пытается спровоцировать Москву. «Для нас хорошая новость, что русские говорят: "Нет, спасибо" — и проявляют невероятную сдержанность», — заявил он. Макгрегор допустил, что Россия будет «продолжать в том же духе».

Полковник выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин настроен на мирные отношения с Западной Европой.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что российский лидер Владимир Путин не клюнул на наживку Запада, который хотел эскалации конфликта, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии.