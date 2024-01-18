Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о новой пандемии в мае 2024 года

Роспотребнадзор: сообщения об объявлении ВОЗ следующей пандемии ошибочны

Сообщения некоторых Telegram-каналов о якобы объявлении Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) следующей пандемии к маю 2024 года не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Внимательное изучение высказываний, на которые ссылаются Telegram-каналы, показывает, что они интерпретированы некорректно. Речь в заявлении ВОЗ шла о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года», — говорится в сообщении службы.

Там уточнили, что решение о разработке нового соглашения принималось с участием России на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения еще в декабре 2021 года.

В связи с сообщениями в Telegram-каналах Роспотребнадзор провел консультации с МИД России и представителями штаб-квартиры ВОЗ. Они также подтвердили недостоверность интерпретаций о якобы угрозе новой пандемии.

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