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16:57, 18 января 2024Мир

В Эквадоре застрелили расследовавшего захват телестудии прокурора

В Эквадоре убили прокурора Суареса, расследовавшего захват телестудии 9 января

Фото: Vicente Gaibor del Pino / Reuters

Расследовавший захват телестудии в ходе беспорядков в Эквадоре прокурор Сесар Суарес застрелен неизвестными, заявила генеральный прокурор страны Диана Саласар. Обращение опубликовано на странице генеральной прокуратуры Эквадора в соцсети X.

Саласар сообщила, что Суарес был застрелен неизвестными в своей машине вечером 17 января. Прокурор входил в состав Национального подразделения по расследованию транснациональной организованной преступности. Он занимался расследованием обстоятельств нападения на телестудию TC Televisión 9 января.

«Преступники и террористы не остановят нашу приверженность эквадорскому обществу. Мы продолжим с большей силой и решимостью», — заявила генеральный прокурор. Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой гарантировать безопасность следователей.

9 января вооруженные люди в капюшонах и масках ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих. После инцидента президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и мобилизовал армию и полицию.

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      Юрий Леонов
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