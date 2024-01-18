В Ереване заявили о продолжении военного сотрудничества с Москвой

Ованнисян: Армения работает со всеми партнерами исходя из интересов страны

Ереван продолжит военное сотрудничество с Москвой, но планирует диверсифицировать связи в области безопасности. О продолжении совместной работы заявил секретарь правящей партии Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян, его слова передает ТАСС.

«Мы продолжаем работать в военном отношении с нашими российскими партнерами. В плане безопасности мы идем на баланс и работаем со всеми нашими партнерами исходя из интересов Армении», — сообщил он.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном армяно-азербайджанскую нормализацию. В ходе встречи замминистра указал на настоятельную необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по урегулированию отношений двух стран.

В конце декабря Галгузин также назвал неуместными и вредными дискуссии о присутствии российской военной базы на территории Армении. Он также напомнил, что по соглашению от 16 марта 1995 года срок пребывания российских военных в республике составляет 49 лет, после чего автоматически продлевается еще на пять лет.