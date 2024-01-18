В Петербурге заявили о предотвращении «чудовищной катастрофы» уничтожением дрона

Совладелец нефтяного терминала в Петербурге: силы ПВО предотвратили катастрофу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили «чудовищную катастрофу», уничтожив в Ленинградской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») Михаил Скигин в беседе с РБК.

До этого сообщалось, что нефтяной терминал мог быть целью украинского дрона. «Это [перехват беспилотника] позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике», — передал изданию слова Скигина его представитель.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что после уничтожения дрона ВСУ никто не пострадал. По его словам, сейчас в Ленинградской области проводятся следственные мероприятия.

В ночь на 18 января Украина впервые с начала спецоперации предприняла попытку атаковать территорию Ленобласти с помощью дрона. Всего средствами ПВО были перехвачены два беспилотника — один под Петербургом, второй — над Московской областью.

Как сообщал Shot, остатки одно из беспилотников найдены на территории Петербургского нефтяного терминала. Предварительно, это дрон самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем. Летательный аппарат нес на себе три килограмма взрывчатки. Также обломки могут находиться в Финском заливе, в пяти километрах от нефтяного терминала.