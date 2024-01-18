Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 18 января 2024Россия

В Петербурге заявили о предотвращении «чудовищной катастрофы» уничтожением дрона

Совладелец нефтяного терминала в Петербурге: силы ПВО предотвратили катастрофу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили «чудовищную катастрофу», уничтожив в Ленинградской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») Михаил Скигин в беседе с РБК.

До этого сообщалось, что нефтяной терминал мог быть целью украинского дрона. «Это [перехват беспилотника] позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике», — передал изданию слова Скигина его представитель.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что после уничтожения дрона ВСУ никто не пострадал. По его словам, сейчас в Ленинградской области проводятся следственные мероприятия.

В ночь на 18 января Украина впервые с начала спецоперации предприняла попытку атаковать территорию Ленобласти с помощью дрона. Всего средствами ПВО были перехвачены два беспилотника — один под Петербургом, второй — над Московской областью.

Как сообщал Shot, остатки одно из беспилотников найдены на территории Петербургского нефтяного терминала. Предварительно, это дрон самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем. Летательный аппарат нес на себе три килограмма взрывчатки. Также обломки могут находиться в Финском заливе, в пяти километрах от нефтяного терминала.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге и Ленинградской области отразили атаку дронов ВСУ. Что известно о последствиях налета?

      Наряды в стиле жены мафиози стали новым трендом

      В Эстонии отказались продлевать ВНЖ митрополита Таллинского и всея Эстонии

      На Украине потребовали демобилизовать категорию граждан из-за дефицита кадров

      Звезда Comedy Club высказался об эмиграции

      Забивших инвалида на остановке российских подростков отправили в колонию

      Российский футболист объяснил переход из «Зенита» в ЦСКА

      В России отреагировали на сообщения о помощи Запада с атакой на Крымский мост

      Одному типу жилья в России предрекли подорожание

      Лавров заявил об очищении России во время СВО от одной категории людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше