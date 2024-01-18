Винер отреагировала на слова гимнастки-чемпионки о домогательствах тренера

Ирина Винер опровергла заявление гимнастки Назаренко о домогательствах тренера

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на слова олимпийской чемпионки Анастасии Назаренко о домогательствах тренера. Ее слова приводит Матч ТВ.

«Я не слышала о подобном. У нас такого никогда не было», — опровергла Винер заявление спортсменки. Она отметила, что мужчины-хореографы в команде были воспитанными и интеллигентными.

Ранее Назаренко рассказала, что один из тренеров любил трогать девочек за ягодицы. «Он мог на меня кричать или даже выгнать с тренировки. Я приходила к нему в кабинет, извинялась. Он говорил: "Иди сюда, я тебя обниму". И начинал трогать меня там, где не должен этого делать», — вспомнила она.

Помимо золота Олимпийских игр-2012 в групповом многоборье, в активе уроженки Калининграда три высшие награды чемпионатов мира. Кроме того, Назаренко в составе сборной России трижды выигрывала чемпионат Европы.