Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
5:1
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кот-д'Ивуар
0:1
Завершен
Нигерия
Кубок африканских наций|Группа A. 2-й тур
Наполи
1:0
Перерыв
live
Фиорентина
Суперкубок Италии|1/2 финала
Египет
Сегодня
23:00 (Мск)
Гана
Кубок африканских наций|Группа B. 2-й тур
Атлетико М
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Кубок Испании|1/8 финала
Себастьян Корда
Завтра
12:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Томаш Махач
Завтра
03:00 (Мск)
Карен Хачанов
Australian Open (м)
Мирра Андреева
Завтра
06:00 (Мск)
Диан Парри
Australian Open (ж)
Новак Джокович
Завтра
11:00 (Мск)
Томас Мартин Этчеверри
Australian Open (м)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:31, 18 января 2024Спорт

Жирков оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Жирков: «Зениту» по силам справиться с «Краснодаром» в борьбе за победу в РПЛ
Юрий Жирков

Юрий Жирков. Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за победу в сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости .

Жирков заявил, что первая часть сезона для «Зенита» прошла достаточно хорошо, и команда претендует на медаль. «"Зенит" — команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с "Краснодаром"», — отметил он.

После 18 матчей «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым и отстает на два очка. РПЛ возобновится после паузы 3 марта.

«Зенит» является действующим чемпионом страны. Команда стала победителем турнира пятый раз подряд.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские военные подавили сигнал GPS на половине территории Польши

      Минобороны рассказало о работающих в зоне СВО российских журналистах

      Жирков оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

      В США прокомментировали создание ядерного оружия Ираном

      В Белом доме рассказали об опасениях насчет Северной Кореи

      Байден высказался о дальнейшей помощи Украине

      Михалков прокомментировал блокировку своего канала на YouTube

      На Украине назвали причину провала контрнаступления ВСУ

      Лавров обсудил с главой МИД Сирии обстановку на Ближнем Востоке

      Медведев прокомментировал победу в четырехчасовом матче на Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше