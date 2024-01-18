Жирков оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Жирков: «Зениту» по силам справиться с «Краснодаром» в борьбе за победу в РПЛ

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за победу в сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости .

Жирков заявил, что первая часть сезона для «Зенита» прошла достаточно хорошо, и команда претендует на медаль. «"Зенит" — команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с "Краснодаром"», — отметил он.

После 18 матчей «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым и отстает на два очка. РПЛ возобновится после паузы 3 марта.

«Зенит» является действующим чемпионом страны. Команда стала победителем турнира пятый раз подряд.