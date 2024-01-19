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13:04, 19 января 2024Интернет и СМИ

Посольство России в Таиланде высказалось об отмене концертов Галкина

Посольство России в Таиланде опровергло причастность к отмене концертов Галкина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российское посольство в Таиланде опровергло причастность к отмене в королевстве концертов юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Комментарий дипмиссии передает «Комсомольская правда».

По данным издания, в сети получил распространение слух, что посол России в Таиланде якобы просил местные власти отменить выступления Галкина. В дипмиссии, в свою очередь, заявили, что решения о выступлениях в этой стране зарубежных артистов, в том числе российских, принимают заинтересованные стороны в результате деловых переговоров и с учетом местных законов.

«О содержании деловых переговоров по организации выступлений нам ничего неизвестно, поэтому комментировать суть происходящего со стороны посольства представляется некорректным», — высказались в посольстве.

Два отмененных концерта Галкина должны были состояться в Таиланде в конце января. Уточнялось, что цены на выступления юмориста составляли от 8,5 тысячи до 16 тысяч рублей, но билеты были сняты с продажи организаторами. Позднее один из отелей, где планировали провести концерт, заявил о непричастности к отмене мероприятия.

Перед этим комика оштрафовали в ОАЭ за политические высказывания на концерте в Дубае.

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      Маргарита Щигарева
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