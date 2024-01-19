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13:35, 19 января 2024Забота о себе

Известная супермодель рассказала о зависимости и анорексии в начале карьеры

Модель Беверли Джонсон при анорексии съедала два яйца и тарелку риса в неделю

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Известная американская супермодель, актриса, певица и бизнесвумен Беверли Джонсон рассказала, что в начале карьеры пережила анорексию и зависимость от наркотиков. Интервью с 71-летней звездой опубликовало издание Page Six.

Джонсон была первой чернокожей моделью на обложке Vogue, пик ее карьеры пришелся на 1970-е и 1980-е. Тогда, вспоминает модель, она употребляла кокаин, чтобы не испытывать чувство голода, и верила, что он не вызывает привыкание. «Я съедала по два яйца и тарелке коричневого риса в неделю. В такси меня начинало трясти, и иногда я просила притормозить, чтобы купить себе пакет M&Ms», — рассказала она.

Позже проблема усугубилась, но она продолжила вести нездоровый образ жизни, так как на работе все хвалили ее за стройную фигуру. Взять себя в руки она смогла, когда однажды мать вытащила ее из ванны и поставила голой перед зеркалом с тремя створками. «Я впервые увидела, что на меня смотрят собственные кости. Тогда я пробудилась», — сказала Джонсон, добавив, что не употребляет наркотики уже 50 лет.

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Ранее Джонсон раскрыла секрет своей красоты. По ее словам, сохранить стройную фигуру и моложавую внешность ей помогли занятия пилатесом.

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      Александра Лисица
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