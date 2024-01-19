Лидер узбекской диаспоры отказался признать вину в возбуждении вражды

СКР: глава узбекского землячества Баратов не признал вину в возбуждении вражды

Лидер межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов не признал вину по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, следователи продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее стало известно, что главу узбекской диаспоры Баратова поместили в СИЗО. Об этом ходатайствовало следствие.

По данным следствия, в декабре 2023 года Баратов разместил в социальной сети публикацию, унижающую достоинство участников специальной военной операции. Данный инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.