Новый спортивный директор «Спартака» счел необходимым сократить состав команды

Спортивный директор «Спартака» Амарал счел необходимым сократить состав команды

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал счел необходимым сократить число игроков в основном составе команды. Его слова приводит сайт красно-белых.

«Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодежи», — заявил Амарал. Он добавил, что считает оптимальным присутствие в первой команде 24-25 футболистов.

Амарал также отметил, что доволен подбором футболистов в «Спартаке». «Здесь собраны отличные игроки. Я увидел, что они играют с сердцем. Это очень важно. Страсть — самое важное в футболе», — заяви португалец.

О назначении Амарала спортивным директором «Спартак» сообщил 22 декабря. В российскую команду он пришел из лиссабонской «Бенфики», где занимал должность старшего скаута.