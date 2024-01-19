Названа причина отмены концерта Галкина в Таиланде

Концерт Максима Галкина в Таиланде отменили по запросу организаторов

Таиландская группа отелей Royal Cliff, на площадке которой в Паттайе должен был состояться концерт юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), назвала причину отмены мероприятия. Комментарий приводит ТАСС.

«Группа отелей Royal Cliff получила официальный запрос со стороны организаторов об отмене концерта Максима Галкина», — заявили информагентству в группе отелей. Там подчеркнули, что менеджмент непричастен к ситуации.

В Royal Cliff также заверили, что придерживаются политического нейтралитета.

Ранее об отмене концертов Галкина высказалось посольство России в Таиланде. Оно опровергло свою причастность к произошедшему.

Два концерта Галкина, которые впоследствии отменили, должны были состояться в конце января на Пхукете и в Паттайе. Уточнялось, что цены на выступления юмориста составляли от 8,5 тысячи до 16 тысяч рублей, но билеты были сняты с продажи организаторами.

Перед этим комика оштрафовали в ОАЭ за политические высказывания на концерте в Дубае. Также стало известно, что из-за опасения получить новые штрафы Галкин отказался от выступлений в Объединенных Арабских Эмиратах.