Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:54, 19 января 2024Интернет и СМИ

Названа причина отмены концерта Галкина в Таиланде

Концерт Максима Галкина в Таиланде отменили по запросу организаторов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Таиландская группа отелей Royal Cliff, на площадке которой в Паттайе должен был состояться концерт юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), назвала причину отмены мероприятия. Комментарий приводит ТАСС.

«Группа отелей Royal Cliff получила официальный запрос со стороны организаторов об отмене концерта Максима Галкина», — заявили информагентству в группе отелей. Там подчеркнули, что менеджмент непричастен к ситуации.

В Royal Cliff также заверили, что придерживаются политического нейтралитета.

Ранее об отмене концертов Галкина высказалось посольство России в Таиланде. Оно опровергло свою причастность к произошедшему.

Два концерта Галкина, которые впоследствии отменили, должны были состояться в конце января на Пхукете и в Паттайе. Уточнялось, что цены на выступления юмориста составляли от 8,5 тысячи до 16 тысяч рублей, но билеты были сняты с продажи организаторами.

Перед этим комика оштрафовали в ОАЭ за политические высказывания на концерте в Дубае. Также стало известно, что из-за опасения получить новые штрафы Галкин отказался от выступлений в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Россиянка сломала свекру ребра удлинителем для розеток

      Сатанист открыл заседание окружной администрации воззванием к Сатане

      Собака растерзала кошку в багажном отделении самолета российской авиакомпании

      Тренер Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ

      Ким Кардашьян заподозрили в удалении имплантов на новых фото

      Глава дипломатии ЕС обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

      Украина решила выделить рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей

      Лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

      Американский военный заявил о катастрофическом поражении США на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше