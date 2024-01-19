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05:00, 19 января 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о бессмысленности глобального саммита мира без участия России

Политолог Карасев: глобальный саммит мира ни к чему не приведет без участия РФ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глобальный саммит мира, о котором говорит Украина, ни к чему не приведет без участия России. Об этом рассказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью телеканалу Iton TV.

«Если реалистичность этого "глобального саммита мира" будет возрастать, тогда и встанет вопрос: если говорить о результативности саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно», — отметил эксперт.

Карасев также обратил внимание на низкую результативность встречи, которая прошла 14 января в Давосе по украинской «формуле мира». Аналитик считает, что саммит без участия России не позволил сторонам приблизиться к мирным переговорам, обозначенные в документе позиции не были согласованы.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском городе Давос с 15 по 19 января. Россия не будет участвовать в ежегодном заседании мероприятия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала четвертую встречу по Украине, которая состоялась в швейцарском Давосе.

В частности, дипломат назвала итоги встречи провальными для Киева и его хозяев. Она отметила, что число участников выросло с 66 до 82 по сравнению с раундом на Мальте в октябре 2023-го. Однако этот показатель не говорит о качестве диалога.

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