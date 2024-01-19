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17:18, 19 января 2024Силовые структуры

СК попросил продлить домашний арест Блиновской

СК попросил продлить срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следователи попросили продлить срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой.

По словам защиты, следователи мотивируют свое ходатайство тем, что Блиновская уже пыталась скрыться и может уничтожить доказательства по делу. Также адвокат заявила, что следователям требуется еще время для предъявления обвинения блогеру в окончательной редакции.

Защита выступает против домашнего ареста и считает его излишней мерой в отношении Блиновской.

Дата заседания по вопросу о продлении меры пресечения пока не назначена.

30 декабря 2023 года суд отклонил ходатайство блогера о снятии ареста со счетов. А двумя днями ранее стало известно, что ее долг снова увеличился.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области.

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      Илона Палей
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