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16:32, 19 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

Глава администрации Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил глава украинской Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Днепровском районе города слышны взрывы», — заявил он. Согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, предупредительные сигналы действуют в Николаевской и Днепропетровской областях республики.

Ранее о взрывах в Херсоне сообщалось 17 января. Как утверждал Мрочко, детонации произошли в прибрежных районах города. Он также рекомендовал херсонским жителям укрыться в безопасных местах.

В тот же день взрывы прогремели в украинском Днепре. При этом воздушная тревога в Днепропетровской области не была объявлена.

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      Кристина Есикова
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