В Кремле заявили о большом количестве иностранных наемников на стороне Украины

Песков: много иностранных наемников воюет на стороне Украины

На стороне Украины сражается большое количество иностранных наемников, что каждый раз находит подтверждение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение», — сказал он журналистам в ответ на вопрос о том, были ли какие-то предложения французской стороны о телефонном разговоре лидеров двух стран.

Вечером 16 января российские войска нанесли удар по базе французских наемников в Харькове. Удар был нанесен высокоточным оружием, в результате атаки здание было полностью разрушено.

Позднее, на фоне произошедшего, в МИД России вызвали посла Франции Пьера Леви. При этом, в МИД Франции уверяют, что на Украине нет наемников из страны.