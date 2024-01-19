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16:00, 19 января 2024Россия

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что в течение недели в плен сдался 21 боец ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В течение недели в плен российским военнослужащим сдался 21 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их число назвал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что 14 украинцев сдались в плен на южнодонецком направлении.

Ранее, 16 января, сообщалось, что подразделения Западной группировки российских войск захватили позиции ВСУ на купянском направлении, взяв в плен военных передового наблюдательного пункта противника. Отмечается, что раненым украинцам была оказана медицинская помощь.

В ноябре 2023 года глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что многие украинские военные сами сдаются в плен, осознавая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону. Помимо этого, в октябре министр обороны сообщил, что захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.

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      Сергей Истомин
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