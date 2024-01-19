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07:31, 19 января 2024Мир

В России назвали условие восстановления доверительных отношений с Западом

Депутат Чепа: условием восстановления отношений с Западом станет порядочность
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Главным условием восстановления доверительных отношений с Западом станет порядочность и готовность к выполнению своих обязательств этими странами. Для этого должен измениться их подход в отношении России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«[О том, что Западу верить нельзя] мы узнали не сегодня, а видели много лет. Просто каждый раз думали, что, может, в этот раз не обманут. Но мы всегда открывались полностью, а перед нами только приоткрывались. Многие свои обязательства Запад и НАТО, в первую очередь, не выполняли», — сказал Чепа.

Для восстановления доверительных отношений между Россией и Западом, по мнению политика, следует изменить подход и выстроить полноценные двусторонние отношения, где взаимные обязательства выполняются всеми сторонами.

«Они хотят, чтобы что-то делали мы, а сами на эти договоры плюют. С такими партнерами сложно вести переговоры, — заметил депутат. — С какими-то европейскими странами есть перспективы восстановления отношений. В таких государствах понимают, что подобная риторика в отношении России им навязана и могут сопротивляться, как, например, Венгрия».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас наблюдается крайне негативная динамика в перспективах стратегического взаимодействия России и США и она усугубляется.

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