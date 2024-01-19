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15:29, 19 января 2024Забота о себе

Врач предупредил о провоцирующих рак желудка безобидных факторах

Онколог Балкаров: спровоцировать рак желудка может привычка перекусывать

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Врач-онколог, хирург Беслан Балкаров перечислил безобидные на первый взгляд факторы, которые провоцируют развитие рака желудка. Слова специалиста приводит «Газета.Ru».

Первым фактором Балкаров назвал привычку переедать или перекусывать вместо полноценного приема пищи. Также, по его словам, заболевание могут спровоцировать азотная и азотистая кислоты, присутствующие в пиве, сырах, копченых и вяленых продуктах. Врач предупредил, что опасность представляют даже обычные овощи и фрукты, если в них содержится много нитратов и нитритов. «Обладая особой химической активностью, они способны нарушать целостность клеток слизистой оболочки желудка, вызывая перерождение здоровых клеток в опухолевые», — уточнил Балакаров.

Еще одна потенциальная причина появления злокачественных клеток в желудке — это бактерия Helicobacter pylori. Онколог указал, что инфицирование этим патогеном чаще всего происходит из-за немытых рук или использования чужой посуды. «В результате жизнедеятельности бактерии в желудке развиваются воспалительные процессы, провоцирующие сначала "обычные" заболевания ЖКТ, а впоследствии и рак желудка», — предупредил Балкаров.

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Кроме того, рак желудка может развиться из-за генетической предрасположенности. Также факторами, повышающими риск этого заболевания, являются алкоголь и табак, заключил врач.

Ранее врач-гинеколог, онколог Алексей Муравлев предупредил об опасности рака яичников. По его словам, заболевание протекает бессимптомно и в 60-80 процентах случаев обнаруживаемый только на III и IV стадиях.

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      Екатерина Улитина
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