Врач связал храп с преждевременным старением мозга

Сомнолог Бузунов: храп во сне сокращает продолжительность жизни

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал, к каким нарушениям в организме может приводить апноэ — кратковременная остановка дыхания во сне. В беседе с изданием aif.ru он прокомментировал исследование иркутских врачей, установившее, что храп приводит к ухудшению работы мозга.

Бузунов, как и специалисты из Иркутска, связал храп с преждевременным старением мозга, отметив, что апноэ приводит к снижению содержания кислорода в крови. «Представьте себе, человек восемь часов спит, за это время у него происходит 500-600 остановок дыхания с последующими всхрапываниями. То есть четыре-пять часов суммарно он не дышит. А у нас все процессы восстановления организма — его физического и психического состояния — происходят преимущественно во сне: накопление энергии, удаление продуктов распада из мозга (одна из теорий сейчас), настройка работы функций внутренних органов и систем», — объяснил сомнолог. Он также добавил, если нарушен сон, не восстанавливается не только мозг, но и весь организм.

Мозг, по словам специалиста, — это энергоемкий орган, который потребляет практически треть всей крови в организме для своей нормальной жизнедеятельности. «Хроническое нарушение сна, которое отмечается при апноэ сна, не просто приводит к старению мозга, а еще и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых, метаболических, неврологических нарушений. И в итоге сокращает продолжительность жизни и существенно ухудшает качество жизни», — отметил профессор.

Ранее эксперт по сну и терапевт Дениз Иордаш объяснила, почему острая еда мешает сну. По словам врача, содержащееся в острых продуктах вещество капсаицин оказывает раздражающее действие на кишечник и может вызывать дискомфорт и изжогу, что провоцирует храп и апноэ.