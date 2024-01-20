Иностранный баскетболист назвал причину переезда в Россию

Баскетболист Димитриевич заявил, что всегда хотел поиграть в серьезном клубе

Северомакедонский разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич назвал причину переезда в Россию. Его слова приводит «Вечерняя Казань».

«Я знал, что это большая команда — это то, почему я сюда переехал: шанс поиграть в серьезном клубе на первых ролях», — заявил баскетболист. Димитриевич подчеркнул, что для него это стало возможностью поработать с отличным тренерским штабом.

Димитриевич выступает в УНИКСе с лета 2023 года. В составе команды он стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

21 декабря олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук объяснила возвращение в Россию из США через 30 лет после отъезда. Линичук заявила, что всегда хотела вернуться, однако ее останавливали семейные обязанности.