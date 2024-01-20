Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
15:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Лада
Сегодня
16:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вильярреал
Сегодня
18:15 (Мск)
Мальорка
Испания - Примера|21-й тур
Рома
Сегодня
20:00 (Мск)
Верона
Италия - Серия А|21-й тур
Алекс де Минор
Завтра
11:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
13:24, 20 января 2024Спорт

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Даниил Медведев победил Оже-Альяссима и вышел в четвертый круг Australian Open

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге отечественный спортсмен встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч завершился победой Медведева в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Медведев — третья ракетка мира. В следующем матче 27-летний теннисист сыграет с португальцем Нуну Боржесом.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В финале 2023 года он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Россиян предупредили о маленьких скидках на «вторичку»

      Российская и украинская теннисистки обменялись рукопожатиями на Australian Open

      В Крыму призвали Запад не переступать грань в поддержке Киева

      Хозяин найденного замерзшим кота Твикса пообещал наказать виновных

      Иран вывел на орбиту спутник Soraya

      Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

      Иранский военный погиб после удара Израиля по Сирии

      Хозяева опознали замерзшего кота Твикса и решили обратиться в суд

      Подростков в Северной Корее приговорили к каторге за дорамы и k-pop

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше