Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Даниил Медведев победил Оже-Альяссима и вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге отечественный спортсмен встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч завершился победой Медведева в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Медведев — третья ракетка мира. В следующем матче 27-летний теннисист сыграет с португальцем Нуну Боржесом.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В финале 2023 года он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).